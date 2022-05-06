الامارات | برشلونة لحسم صراع الأبطال.. وديربي مدريد يشد الأنظار

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة لحسم صراع الأبطال.. وديربي مدريد يشد الأنظار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات برشلونة قاب قوسين أو أدنى من ضمان مركز له في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك في حال فوزه على مضيفه ريال بيتيس الخامس غدا ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين، التي تشهد "ديربي" العاصمة مدريد بين أتلتيكو وريال البطل.

يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 66 نقطة خلف البطل ريال مدريد (81)، متقدماً بفارق 8 نقاط عن بيتيس، وفي حال تمكن من جعل الفارق 11 نقطة قبل ثلاث مراحل من النهاية، فانه سيؤمن مقعده في المسابقة القارية الأم.

وسيشكّل هذا الانجاز جرعة ثقة إضافية لفريق عانى في الفترة الأخيرة من دون أن ينجح في البناء على الفوز الكاسح في "الكلاسيكو" على الغريم الأبدي ريال مدريد 4-1، قبل أن ينهي بفوزه على ريال مايوركا 2-1 في المرحلة الماضية سلسلة من 3 هزائم توالياً في عقر داره "كامب نو" في مختلف المسابقات.

وفي حال فوز برشلونة على ملعب "بينيتو فيامارين" فانه سيسدي خدمة جليلة لنادي أتلتيكو مدريد الذي يتقدم بفارق 3 نقاط عن بيتيس، قبل "ديربي" العاصمة الأحد مع الجار اللدود ريال المنتشي من تأهله إلى نهائي المسابقة الأعرق أوروبا على حساب مانشستر سيتي الانكليزي بعدما قلب تأخره 3-4 ذهاباً وصفر-1 إياباً قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي إلى فوز 3-1 بعد التمديد.

أتلتيكو لن يصفق لريال

كان أتلتيكو أكد في وقت سابق على عدم اقامة لاعبي فريقه لممر شرفي لتحية غريمه على الظفر بلقب الدوري كما دأبت العادة بعد كل مباراة يخوضها الفريق المتوج، في جدل سيطر على الاجواء الاسبانية في الايام الأخيرة، في حين اعتبر "كولتشونيروس" أن هذه اللفتة هي "محاولة للسخرية" و"تهدف إلى الإذلال".

ويأمل أتلتيكو أن يرخي تأهل الجار اللدود إلى النهائي القاري والتعب على اللاعبين بظلاله على الموقعة المنتظرة على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" من أجل كسب النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه بمقعد في دوري الأبطال. ومن المتوقع، بعدما حسم اللقب لصالحه قبل أربع مراحل من النهاية، أن يعمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الـ "ميرنغي" إلى المداورة مع إمكانية اراحة الحرس القديم على غرار الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس والمهاجم المتألق الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب هدافي الدوري (26) ودوري الأبطال (15) والشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفي حال تحقق ذلك، فستميل الأفضلية لصالح أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الساعي للعودة إلى سكة الانتصارات، اذ لم يفز سوى في مباراة يتيمة من مبارياته الست الاخيرة وتعرض لخسارة موجعة أمام أتلتيك بلباو صفر-2 في المرحلة الماضية.

وسيمنح الفوز في "الديربي" دفعة قوية لأتلتيكو قبل ختام المنافسات حيث يخوض مباراة سهلة نسبياً أمام إلتشي، قبل مباراتين صعبتين، فيستضيف إشبيلية الثالث ليعود ويحلّ ضيفاً على ريال سوسييداد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

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