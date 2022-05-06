الامارات | حوار مصري جزائري ملتهب في أبطال إفريقيا.. ورحلة صعبة للوداد إلى أنغولا

شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مصري جزائري ملتهب في أبطال إفريقيا.. ورحلة صعبة للوداد إلى أنغولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الأهلي المصري في وضع قدم في النهائي الثالث توالياً في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عندما يستضيف غدا وفاق سطيف الجزائري على ملعب "السلام" في القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي، فيما يخوض الوداد المغربي ثالث رحلة هذا الموسم الى العاصمة الأنغولية لواندا لمواجهة بترو أتلتيكو.

ويسعى الفريق المصري الى بلوغ النهائي الخامس عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي بعد الالقاب في المسابقة ورفعها الى 11، إلا أنه يعي جيداً صعوبة اللقاء ضد ضيفه الجزائري الساعي الى لقبه الثالث بعد 1988 و2014. ويمر بطل 2020 و2021 بمرحلة غير مستتبة، بعد غياب الفوز عن مبارياته الثلاث الأخيرة حيث تعادل مع الرجاء البيضاوي المغربي 1-1 في إياب ربع النهائي اثر فوزه ذهابا 2-1، ثم تعادل مرتين متتاليتين في الدوري المحلي مع طلائع الجيش سلبا وسيراميكا كليوباترا 1-1، ويتطلع بالتالي الى مصالحة جماهيره المقدرة بعشرين ألفاً التي سيسمح لها بمؤازرة الفريق.

وحشد المدرب الصربي للفريق الجزائري داركو نوفيتش القوة الضاربة للفريق لمواجهة "نادي القرن"، باعتماده على مجموعة من اللاعبين المخضرمين أبرزهم عبد المومن جابو وأكرم جحنيط الى الحارس المتألق سفيان خذايرية الذي كان بطل الوصول الى نصف النهائي بتصدياته المميزة ضد لاعبي الترجي التونسي في الدور السابق.

ويدرك الوداد المغربي انه سيكون أمام نزال صعب ضد مضيفه بترو أتلتيكو على ملعب "11 دي نوفمبرو" في لواندا، بعدما خسر أمامه في دور المجموعات 1-2 قبل أن يرد إيابا بفوز كاسح 5-1 في الدار البيضاء.

ويتطلع "وداد الأمة" الى العودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمته إيابا على ملعب "محمد الخامس" الأسبوع المقبل، في المقابل يسعى الفريق الأنغولي الى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقربه من النهائي الأول في تاريخه.

ويفتقد مدرب الوداد وليد الركراكي لخدمات لاعب الوسط جلال الداودي بسبب الإيقاف والى الثنائي المصاب الجناح الليبي مؤيد اللافي ورضا الجعدي.

وتضم تشكيلة متصدر الدوري المغربي عناصر جيدة قادرة على تعويض الغيابات حيث يبرز في خط الوسط الثنائي يحيى جبران وأيمن الحسوني الى المهاجمين الكونغوليين غي مبينزا وجوفيل تسومو، فضلاً عن الحارس أحمد رضى التكناوتي والظهير الدولي يحيى عطية الله واشرف داري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news