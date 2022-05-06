الامارات | مورينيو يبكي عقب تأهل روما إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يبكي عقب تأهل روما إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهمر جوزيه مورينيو مدرب روما في البكاء عقب قيادة فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية، وقال إن البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية تمثل لهم دوري الأبطال.

وسجل تامي أبراهام هدفا بضربة رأس في الشوط الأول ليقود روما الإيطالي للفوز 1-صفر على ليستر سيتي الليلة الماضية و2-1 في النتيجة الإجمالية ليواجه فينوورد الهولندي في نهائي النسخة الأولى من البطولة في 25 مايو ايار الحالي. وقال مورينيو "هذا ناد عملاق. لقد بلغنا النهائي فقط ولم نحقق اللقب بعد لكن هذا يعني الكثير للنادي. بالطبع لقد مررت بلحظات أكبر من هذه لكنني لا أشعر بنفسي، بل بالجماهير واللاعبين. هذه البطولة بالنسبة لنا مثل دوري الأبطال".

وبكى مورينيو، الذي تولى تدريب روما في مايو ايار من العام الماضي، أثناء احتضان طاقمه المساعد عقب الفوز. وأضاف المدرب البرتغالي، الذي بلغ الآن خامس نهائي قاري مع أربعة أندية مختلفة وقد فاز بكافة النهائيات السابقة مع بورتو وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، "لقد بكيت لان مشاعري كانت مع كل من يحب هذا النادي.

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