شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية توصى اتحاد الكرة بمنع أى مدرب من قيادة فريقين فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رابطة الأندية المحترفة على تقديم توصية للاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على قيد أى مدير فني جديد لأى نادٍ سبق له العمل فى فريق آخر خلال الموسم نفسه.

وأكدت رابطة الأندية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الهدف من هذه التوصية هو تقنين عملية تغيير المديرين الفنيين بين الأندية.

وشهد الموسم الحالي رحيل أكثر من مدير فني عن ناديه لتدريب فريق آخر فى الدوري، وعلى رأسهم أحمد سامى الذى رحل من سموحة لتدريب سيراميكا، وعبد الحميد بسيونى الذى رحل من المحلة لتدريب سموحة، وتامر مصطفى الذى رحل من المقاصة لتدريب الجونة.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمراً صحفياً فى الثانية ظهر الأحد المقبل بمقر الاتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمي لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.