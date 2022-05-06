شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار وتعادل وانسحاب.. ذكريات الأهلي أمام أندية الجزائر فى نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعداً من وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له غدا السبت باستاد الأهلي والسلام، فى المواجهة الرابعة التى يلتقى فيها المارد الأحمر مع أحد الأندية الجزائرية فى نصف نهائي أفريقيا.

وفاق سطيف كان له نصيب الأسد من المواجهات الثلاث السابقة، حيث واجه الأهلي في نسختين، بينما شهدت المواجهة الثالثة انسحاب المارد الأحمر فى مباراة لم يكتب لها أن تلعب.

الخليج 365 يرصد تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الجزائرية فى نصف نهائي أفريقيا كالتالي:

الانسحاب

كانت أول مواجهة بين الأهلي والأندية الجزائرية على صعيد دوري الأبطال في بداية الثمانينات وتحديد فى 1981، وصعد الأهلي لنصف النهائي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، لكن ممثل الكرة المصرية انسحب من المواجهة بسبب حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

التعادل

لم ينتظر الأهلي والأندية الجزائرية كثيرا بعد واقعة الانسحاب الأولى، حيث تجدد اللقاء مرة أخرى فى 1988 ولكن أمام وفاق سطيف منافس الأهلي فى هذه النسخة، ووقتها نجح الأهلي فى الفوز على ملعبه بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة فاز الفريق الجزائرى، لتطيح ركلات الترجيح بالأهلي من نصف النهائي، لكن المباريات التي تنتهى بضربات الترجيح تسجيل نتيجتها على أنها تعادل.

الانتصار

قبل أربعة أعوام عادت المواجهات بين الأهلي والأندية الجزائرية بعد غياب استمر 30 عاما عن نصف النهائي بين المارد الأحمر وأندية الجزائر، وكان اللقاء بين وفاق سطيف الجزائري والأهلي، وهي النسخة التي بحث فيها المارد الأحمر عن تعويض خسارة اللقب في العام السابق أمام الوداد المغربي، وفاز بطل مصر في ملعبه بثنائية وخسر في العودة بنتيجة 2/1 وبلغ النهائي، لكنه انهزم من الترجي في المباراة الختامية.