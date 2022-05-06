شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون كبار لم يتركوا بصمات بالملاعب المصرية.. كيروش ومارتن يول وماكليش الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الكرة المصرية، على مر السنوات الماضية، استقدام العديد من المدربين الكبار أصحاب السير الذاتية القوية والمعروفين على مستوى العالم، ولكنهم لم يتركوا أى بصمة واضحة سواء مع المنتخب أو الأندية المصرية.

وعلى عكس المعروف، هناك مدربون جاءوا للكرة المصرية لم يكن لهم سيرة ذاتية قوية، ولكنهم حققوا نجاحات كبيرة مع المنتخب والأندية المصرية، مثل مانويل جوزيه وكابرال وفيريرا وفايلر.

نستعرض فى التقرير التالى أبرز المدربين الكبار الذين لم يحققوا أى إنجاز فى الكرة المصرية..

كارلوس كيروش

تعاقد الاتحاد المصرى مع البرتغالى كارلوس كيروش أحد أفضل المدربين في العالم، في خطوة كانت بمثابة مفاجأة سارة للجمهور المصرى الذى تفاءل بقدوم البرتغالى والذى بدأ رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديا يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما قاد المنتخب في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم، لينجح في منح الفراعنة بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة، بعد الفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً، والتعادل مع أنجولا ثم الجابون.

وقاد كيروش الفراعنة في 20 مباراة فاز في 11 منها وتعادل 6 مرات وتلقى 3 هزائم، سجل لاعبو الفراعنة تحت قيادته 25 هدفا، بينما استقبلت شباك المنتخب الوطني 9 أهداف.

ولكنه فشل في قيادة منتخب مصر للتتويج بالبطولة العربية الذى أحرز فيها المركز الرابع، كما فشل في التتويج بكأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة في النهائي من السنغال بركلات الترجيح، كما فشل في قيادة المنتخب للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الخسارة من السنغال مرة أخرى بركلات الترجيح، ليرحل دون ترك أى إنجاز يذكر.

مارتن يول

تعاقد النادى الأهلى مع المدرب الهولندي مارتن يول فى صفقة أثارت ضجة كبرى باستقدام مدرب كبير بحجم الهولندي، وتفاءل الأهلاوية، والذى بدأ مهمة قيادة الأهلى يوم 24 فبراير 2016، لكنه لم يترك بصمات واضحة مع الأهلى سوى الفوز بلقب الدورى.

لعب الأهلى 14 مباراة تحت قيادة مارتن يول فى الدورى، وحقق الفريق الأحمر تحت قيادته الفوز فى 10 مباريات وتعادل مباراتين وخسر فى مثلهما.

وفى الكأس لعب 5 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام الزمالك فى النهائي، أما في دورى أبطال أفريقيا فحقق 3 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمتين وودع البطولة بشكل رسمى من دور المجموعات قبل اللقاء الأخير مع أسيك الإيفوارى، وذلك بعد تعادله مع زيسكو الزامبى فى المباراة الأخيرة.

تأتى استقالة الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي بعد قيادته للأحمر فى الفترة من 24 فبراير إلى 18 أغسطس من 2016، خاض خلالها مع الفريق 28 مباراة، فاز فى 17 وخسر 5 لقاءات وحقق التعادل فى 6 مباريات.

الأسكتلندى ماكليش

يعد الاسكتلندي أليكس ماكليش مدرب الزمالك من أكبر المدربين الذين جاءوا إلى مصر، عبر بوابة الزمالك، لكنه لم يحقق أى شيء ورحل سريعا بعد قرابة الشهرين فقط.

وقاد المدرب الأسكتلندى الزمالك في 10 مباريات حقق 6 انتصارات وهزيمتين وتعادلين، سجل الأبيض أحرز 12 هدفاً واستقبل 5 أهداف، جاءت كالتالى: 5 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، و4 مباريات بدوري ابطال افريقيا ومباراة واحدة بكأس مصر.

وفى الدوري المصري، حقق الزمالك مع ماكليش الفوز فى مباراتين، وخسر مثلهما، وتعادل فى واحدة، سجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أيضا.

ونجح ماكليش في قيادة الزمالك للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد 4 مباريات في الأدوار التمهيدية، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، سجل الفريق 6 أهدف واستقبلت شباكه هدفا واحدا.

ولم يكن الأمر صعبا فى كأس مصر، حيث لعب الفريق مباراة سهلة أمام شباب الضبعة حقق الفريق فيها الفوز بنتيجة 2-0 وتأهل لدور الـ16 للمسابقة لملاقاة اتحاد الشرطة.

ورحل ماكليش عن الزمالك بشكل سريع جدا، ليقود بعدها منتخب بلاده المنتخب الاسكتلندى.