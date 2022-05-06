شكرا لقرائتكم خبر عن مودى الجارحي: نعد جماهير الأهلى بلقب سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مودي الجارحي، قائد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، عن مواجهات نهائي دوري السوبر لموسم 2021/2022 أمام نادى الاتحاد السكندري. وقال مودي، إنها ستكون مباراة كبيرة ضد نادى الاتحاد السكندري، ففى آخر موسمين أو ثلاثة نتواجه سويًا فى أغلب النهائيات.

وأضاف قائد فريق السلة بالأهلي، "لعبنا ضد الاتحاد هذا الموسم فى نهائي دوري المرتبط ونهائي كأس مصر، وتوجنا باللقبين، بجانب أننا استطعنا الفوز على الاتحاد فى البطولة العربية".

وتابع، "المواجهة في نهائي الدوري مختلفة عن المواجهات السابقة، الاتحاد يرغب فى إنهاء الموسم ببطولة الدورىي بعد خسارة الكأس والمرتبط، والأهلي يرغب فى إعادة الدورى للنادي مرة أخرى وحصد البطولة المحلية الثالثة".

وفى النهاية، وجه مودي الجارحي رسالة لجماهير ناديه قائلًا، "أعد جماهير الأهلي ببذل كل مجهود من أجل التتويج بلقب الدوري ولن نخذلهم خلال سلسلة النهائيات".