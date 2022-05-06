شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري ظهر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة، لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من: سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، ووائل محمد، وكرم عطا، ومحمد أسامة، الإداريين بالفريق، ومحمد رشدي، من إدارة المباريات.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لإجراء عملية الإحماء في أرض الملعب.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.