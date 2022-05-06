شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات عديدة فى تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائرى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، تغييرات عديدة على تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، فى اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام.

ويعتزم موسيمانى إعادة ياسر إبراهيم لخط دفاع الأهلى بسبب صعوبة إشراك محمد عبد المنعم الذى يعانى من شد فى العضلة الضامة، ليصبح خط دفاع المارد الأحمر فى المباراة المرتقبة مكوناً من على معلول ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف أمام محمد الشناوى.

كما سيعود الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج لخط وسط الأهلى أمام بطل الجزائر بعد غيابهم فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري بسبب الإصابة، كما يعود أحمد عبد القادر لدعم خط الوسط الهجومى للمارد الاحمر بعد تعافيه من الإصابة.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة، استعدادا لمباراته ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى أحد الفنادق للمبيت بها ضمن معسكره المغلق الممتد من أمس الخميس.

ويستغل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المران الختامي لوضع خطة مباراة وفاق سطيف وكذلك وضع الرتوش الأخيرة على التشكيل الذي سيخوض المباراة في ضوء المعطيات المتاحة من اللاعبين العائدين من الإصابات أو اللاعبين الذين لم يتحدد موقفهم من المشاركة في لقاء الغد وقد يتم حسمه بشكل نهائي اليوم الجمعة.

وحفظ موسيماني لاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد بخلاف تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ومعاناة الفريق الأحمر من العقم التهديفي، لاسيما لاعبي الخط الأمامي الذين يغيبون عن تسجيل الأهداف منذ فترة طويلة.