شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الإسماعيلى يزور معسكر الدراويش بالإسكندرية قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المهندس خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، صباح اليوم بزيارة لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالإسكندرية الذى يستعد لخوض مباراته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص نائب رئيس النادي على أداء صلاة الجمعة مع أعضاء الفريق أعقبها عقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم على تحقيق بداية جديدة اعتبارًا من لقاء الديربي والتأكيد على دعمه ومساندته الكاملة للجهاز الفني الكفء بقيادة حمزة الجمل، وذلك بإعتباره من أبناء النادي المخلصين والقادرين على انتشال الفريق من أزمته وتلبية طموحات الجماهير.

وشدد نائب رئيس النادي على أهمية إسعاد الجماهير التى تزحف فى كل مكان لمساندة اللاعبين وترغب فى رؤية فريقها يحقق الانتصارات ويقدم أداء مميز يليق بحجم وقيمته الكبيرة.

يأتي هذا ضمن سياسة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي، لتقديم الدعم والمؤازرة للفريق لاسيما فى ظل إلتفاف الجميع خلف النادي سعيًا لتخطي أزمة تراجع النتائج سريعًا والمضي قدماً نحو إستعادة بريق الفريق وعودته لمكانته المعتادة كأحد الفريق المنافسة دائماً على الألقاب.