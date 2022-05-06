شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 6 / 5 / 2022 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة والتى نشرت على مدار الساعة عبر موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..
الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل موقعة وفاق سطيف.. اعرف السبب
يخصص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جانباً من مران الليلة للتدريب على ركلات الجزاء استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.
حسنى عبد ربه: مساندة الجماهير بداية تصحيح مسار الإسماعيلى فى الدوري
طالب حسني عبدربه، مدير الكرة بالإسماعيلي، بضرورة تقديم الدعم والمساندة من جميع أعضاء المنظومة الرياضية فى تلك الفترة العصيبة، مؤكدا ضرورة نشر الإيجابيات والصورة المضيئة عن الفريق فى الوقت الراهن.
اتحاد الكرة يحسم موقف مخطط الأحمال الفرنسي فى جهاز إيهاب جلال الأسبوع المقبل
يحسم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فى جلسة منتصف الأسبوع المقبل، مع إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مصير مخطط الأحمال الفرنسي الذى طلب المدير الفنى استقدامه فى المرحلة المقبلة.
واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال، على أن يختار جلال باقى الجهاز المعاون له، وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة الأسبوع المقبل.
فيريرا يستبعد اوناجم من حساباته واللاعب يقترب من العودة للمغرب
استبعد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعب المغربي محمد اوناجم من حساباته نهائيا خلال الفترة الماضية لعدم اقتناعه بمستواه، وطلب من إدارة الزمالك تدعيم الفريق في الصيف بلاعب أجنبي سوبر في مركز الجناح بدلا من أوناجم.
أحمد شديد بعد فسخ تعاقده مع المصرى: تنازلت عن مستحقاتى ولم أحرّض اللاعبين
أعلن أحمد شديد قناوى، كابتن النادى المصرى، فسخ تعاقده مع النادى البورسعيدى، وقال قناوى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "جمعتنى منذ قليل جلسة بسمير حلبية رئيس النادى، وطلب منى الانتظام بمعسكر الفريق ولكنى فضلت فسخ التعاقد وتنازلت عن جزء كبير من المستحقات". وأضاف قناوي: "أفضل البقاء فى القاهرة خلال الفترة الحالية، ولم أحرّض اللاعبين على التمرد على النادى بسبب أزمة المستحقات".
وصول الأهلى لـ نهائي أفريقيا يقرب الشناوى من رقم الحضرى "المميز"
بات محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى على بعد خطوة من مساواة رقم عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى الأسبق في عدد مرات الوصول إلى نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.
خاض الشناوى 3 نهائيات من البطولة القارية هم 2018، 2020 ، 2021 قاد فيها فريقه للتتويج بلقبين الأول فيهما كان على حساب الزمالك 2020 والثانى كان على حساب كايزر تشيفز 2021 لينتظر الحارس الدولى الوصول إلى النهائي الرابع من النسخة الحالية عندما يلتقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى.
يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتحدث خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني وأحد كباتن الأهلي، عن الاستعدادا لموقعة الغد وطموحهم من المباراة وموقف الفريق الأحمر في ظل حالة القلق التي تنتاب الجماهير الحمراء إزاء الوضع الراهن من تراجع الأداء والنتائج.