شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 6 / 5 / 2022 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة والتى نشرت على مدار الساعة عبر موقع ”الخليج 365” ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل موقعة وفاق سطيف.. اعرف السبب

يخصص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جانباً من مران الليلة للتدريب على ركلات الجزاء استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

حسنى عبد ربه: مساندة الجماهير بداية تصحيح مسار الإسماعيلى فى الدوري

طالب حسني عبدربه، مدير الكرة بالإسماعيلي، بضرورة تقديم الدعم والمساندة من جميع أعضاء المنظومة الرياضية فى تلك الفترة العصيبة، مؤكدا ضرورة نشر الإيجابيات والصورة المضيئة عن الفريق فى الوقت الراهن.

اتحاد الكرة يحسم موقف مخطط الأحمال الفرنسي فى جهاز إيهاب جلال الأسبوع المقبل

يحسم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فى جلسة منتصف الأسبوع المقبل، مع إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مصير مخطط الأحمال الفرنسي الذى طلب المدير الفنى استقدامه فى المرحلة المقبلة.

واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال، على أن يختار جلال باقى الجهاز المعاون له، وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة الأسبوع المقبل.