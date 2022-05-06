شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الدول تصديرا للأجانب بالدوري المصري فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدوري المصري فى الموسم الحالي 2021 / 2022 وجود 84 لاعباً محترفاًة، في ظل السماح لكل فريق بضم 5 لاعبين محترفين فى موسم واحد، وهناك أكثر من دولة يتواجد بها عدد من لاعبيها فى فرق الدوري الممتاز، أبرزها تونس ونيجيريا وغانا.

وتعد تونس أكثر الدول تصديرا للاعبين الأجانب فى الدوري المصري برصيد 16 لاعبا، بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الإحصائيات الكروية، ومن بعدها نيجيريا بـ 15 لاعباً، وفى المركز الثالث غانا بـ 12 لاعباً، ويضم الدوري المصري 22 جنسية مختلفة من داخل 4 قارات وهي أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وأبرز الدول التى يتواجد بها لاعبون فى مصر:

تونس 16 لاعباً

نيجيريا 15 لاعباً

غانا 12 لاعباً

فلسطين 4 لاعبين

المغرب 6 لاعبين

بوركينا فاسو 5 لاعبين

كوت ديفوار 4 لاعبين

الكاميرون ومدغشقر 3 لاعبين

الجزائر وجنوب أفريقيا وغينيا ومالي 2 لاعبين

أنجولا وموريتانيا وموزمبيق ونامبيا وجامايكا وكولومبيا واثيوبيا وبوليفيا والأرجنتين وكلا منها لاعب واحد.