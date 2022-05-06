شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات ديربى القناة بملعب برج العرب قبل مباراة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الاسماعيلى فى السادسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الإسماعيلى المباراة بمعنويات منخفضة بعدما سقط أمام طلائع الجيش بهدف نظيف فى الجولة الماضية بالدورى، فيما خسر المصرى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ديربى القناة المنتظر سيكون مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

واحتضن الملعب المذكور 7 مباريات من قبل بين الفريقين، حيث فاز الإسماعيلى فى مباراتين وتعادلا ثلاث مرات وخسر مواجهتين، له 7 أهداف وعليه 9 أهداف، كلين شيت فى لقاء وحيد، التى جاءت على النحو التالي ..

* يوم 17 نوفمبر 2016 تعادلا 1 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( شكرى نجيب ).

* يوم 27 أكتوبر 2017 فاز الإسماعيلى 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم ).

* يوم 11 مايو 2018 تعادلا 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( حسنى عبد ربه ).

* يوم 2 أكتوبر 2019 خسر الإسماعيلى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( محمد الشامى ).

* يوم 9 أكتوبر 2020 خسر الإسماعيلى صفر / 2 ملعب المصرى بالإسكندرية.

* يوم 13 ديسمبر 2020 تعادلا صفر / صفر ملعب المصرى بالإسكندرية.

* يوم 7 أبريل 2021 فاز الإسماعيلي 2 / 1 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية.