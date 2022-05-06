شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر دفاع الأهلى من خطورة العرضيات قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، تحذيراً شديد اللهجة لمدافعى فريقه بشأن التعامل مع الكرات العرضية قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالجزائر المقرر له 14 مايو بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى للموسم الثالث على التوالي.

ويسعى موسيمانى لإيجاد حل لأزمة الكرات العرضية التي يفشل دفاع الأهلى في التعامل معها وسجل منها الرجاء المغربى هدفاً فى لقاء الإيا،ب ما يدق جرس إنذار لموسيماني بضرورة تدريب المدافعين على التعامل مع الكرات من هذه النوعية، أو العمل على منعها من الأساس.

ويستغل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المران الختامي لوضع خطة مباراة وفاق سطيف وكذلك وضع الرتوش الأخيرة على التشكيل الذي سيخوض المباراة في ضوء المعطيات المتاحة من اللاعبين العائدين من الإصابات أو اللاعبين الذين لم يتحدد موقفهم من المشاركة في لقاء الغد وقد يتم حسمه بشكل نهائي اليوم الجمعة.

وحفظ موسيماني لاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد بخلاف تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ومعاناة الفريق الأحمر من العقم التهديفي، لاسيما لاعبي الخط الأمامي الذين يغيبون عن تسجيل الأهداف منذ فترة طويلة.