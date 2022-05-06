شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائرى غداً، السبت، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام. ويتساءل كثير من جمهور الأهلي عن موقف المصابين فى الفريق من المشاركة فى مباراة الغد المرتقبة، والتى يرغب فيها المارد الأحمر تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة بالجزائر يوم 14 مايو الجارى.

فى التقرير التالي، نُلقى الضوء على إصابات الأهلي قبل مواجهة بطل الجزائر غداً، وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن آخر تطورات إصابات الأهلي قبل لقاء وفاق سطيف غداً؟

ج: قائمة الأصابات الحديثة تتراجع بعد تماثل بعض لاعبي الفريق المُصابين للشفاء وإعلان جاهزيتهم للمشاركة فى لقاء وفاق سطيف غداً.

س: ما هو موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر وديانج ومحمد عبد المنعم؟

ج: الجهاز الطبي للأهلي أعلن جاهزية الثلاثي السولية، وديانج، وعبد القادر للمشاركة فى مباراة الغد، أما محمد عبد المنعم فيواصل غيابه عن لقاء وفاق سطيف.

س: هل شارك السولية وعبد القادر وديانج في تدريبات الأهلي الأخيرة؟

ج: بالفعل.. أعلن الثلاثي جاهزيته للمشاركة فى المباريات المقبلة بعدما شاركوا فى تدريبات الفريق الماضية.

س: متى سيعود عبد المنعم لتدريبات الأهلي؟

ج: عقب مباراة الغد، سيخضع لاختبار طبي سيتحدد بعده موقفه من المشاركة في التدريبات وهناك محاولات لتجهيزه لمباراة العودة أمام وفاق سطيف بالجزائر.

س: وماذا عن الإصابات القديمة في الأهلي؟

ج: الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي يواصلان البرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الصليبي ، أما بدر بانون فيترقب الحصول على الضوء الأخضر من أجل بدء برنامج التأهيل بعدما غاب طوال الفترة الماضية لإصابته بمُضاعفات فيروس كورونا، كما اقترب رامي ربيعة من العودة للتدريبات الجماعية.