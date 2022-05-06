شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يحصل على الاستغناء بعد فسخ التعاقد مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد شديد قناوي، قائد النادي المصري، على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدي بناءً على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادى، والذي طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب، إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة الفترة الحالية.

وشدد قناوي على أنه لم يقم بأى عملية تحريض للاعبين على التمرد بالنادي، وأنه كان يسعى دائما لتوصيل وجهة نظرهم للإدارة، مشيرا إلى أن قرار الامتناع عن المعسكر جاء بموافقة أغلب اللاعبين، وأن هناك 8 لاعبين فقط فضلوا الاستمرار بالتدريب وهذا يؤكد براءته من تحريض اللاعبين.

ومن المقرر أن يدرس قناوي العروض التي ستقدم إليه في الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفي القادم بعدما أصبح لاعبا حرا.

ويلتقى نادى الإسماعيلى في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.