شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سموحة بالكامل فى مقصورة لقاء بيراميدز من أجل الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، من مجلسه بالكامل ضرورة حضور لقاء اليوم فى التاسعة مساءً أمام بيراميدز، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 لمسابقة الدورى الممتاز من مقصورة استاد الإسكندرية.

جاء طلب رئيس سموحة من مجلس إدارته لعدة اعتبارات، أهمها تقديم دفعة معنوية للجهاز الفنى الجديد بقيادة عبد الحميد بسيونى فى أولى الموجهات أمام بيراميدز، وكذلك اللاعبين لضمان استمرار المسيرة الناجحة وللزحف نحو المربع الذهبى.

ثانى الاعتبارات هى أن الفوز فقط هو طريق سموحة لحصد المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى والمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، لذا رصد مجلس سموحة مكافأة مضاعفة تصرف للاعبين عقب مباراة بيراميدز بشرط العودة لاحتلال المركز الرابع بجدول الدورى.

ومن المنتظر أن يعقد عبد الحميد بسيونى جلسة خاصة مع وليد عرفات لبحث احتياجات فريق سموحة والعمل على تحقيقها حيث وعد رئيس النادى بدعم الجهاز واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويغيب عن صفوف سموحة فى مباراة بيراميدز مساء اليوم محمود حليمو للإصابة وأحمد جمال ومحمد نادى وأحمد عيد وعمار محمد لأسباب فنية.