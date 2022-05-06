شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخطر أحمد مسعود بموعد جديد للتحقيق بعد تغيبه عن الجلسة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصرى والمتحدث الرسمى للنادي، أن النادي أخطر أحمد مسعود حارس مرمى الفريق بموعد جديد للتحقيق بعد تغيبه عن الموعد الأول، وذلك على خلفية تمرد لاعبي الفريق وتغيبهم عن معسكر برج العرب استعدادا للإسماعيلي.

وقال عمار فى تصريحات لليوم السابع، "أخطرنا اللاعب بموعد جلسة التحقيق الأولى بخطاب رسمي مسجل فى النادي، ولا صحة لعدم إخطاره بهذا الموعد، وتم إخطاره بالموعد الجديد بعد تغيبه عن الجلسة الأولى والعقوبة سيتم تحديدها بناءً على جلسة التحقيق مع اللاعب".

وكان أحمد مسعود قد أكد أنه لم يتم إخطاره بموعد التحقيق من النادي المصري.

وكان مجلس إدارة المصري قرر في وقت سابق توقيع العقوبات التالية على اللاعبين، بعد تغيبهم عن معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ضمن الجولة 14 والمؤجلة من الدوري العام:

١- إيقاف صرف أى مستحقات مالية للفريق الأول مستقبلًا إلا بعد مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن المران اليوم للتحقيق.

٢- خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين طبقاً للائحة الفريق الاول بالنادي.

٣- استبعاد كل من اللاعبين احمد شديد قناوي و فريد شوقي وأحمد مسعود من معسكر برج العرب وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق.

٤- تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للدفع بهم فى المباريات القادمة واعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الاول بالنادي فى السنوات المقبلة

و المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.