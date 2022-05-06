شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طائرة الأهلى: جئنا إلى تونس للتتويج بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق مستعد لبطولة أفريقيا، وأن الفريق جاء إلى تونس التى تستضيف البطولة من أجل التتويج باللقب الأفريقي.

وأضاف سعيد، أن أى فريق بالعالم معرض لأن يواجه سوء توفيق لفترة معينة، وأن الفريق البطل قادر دائماً على تجاوز هذه الفترة والعودة سريعاً إلى مسار البطولات.

وأشار «سعيد» إلى أن فريق الأهلي مستعد لمواجهة أي منافس، وأنهم يحترمون الجميع، ولكن هدف اللاعبين هو التتويج بالبطولة فقط.

ووجه أحمد سعيد رسالة لجمهور الأهلي أن الفريق بالكامل يسعى لمصالحتهم وإسعادهم بالتتويج باللقب الإفريقي هذا الموسم.