شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقى لليد قبل قمة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى قمة السوبر الأفريقى، المقرر لها التاسعة مساء الأحد بالنيجر.

ويطمح الأهلى فى مصالحة جماهيره بالتتويج باللقب بعد خسارة الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى، بينما يسعى الزمالك لخطف اللقب المحلى الثالث هذا الموسم لمواصلة نجاحاته بعد التتويج بالدورى والسوبر المحلى.

الزمالك المصرى شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين.

ألقاب الزمالك بالبطولة

عام 2002 حقق الزمالك الفوز على الأفريقى التونسي بنتيجة 25-23 فى المباراة التى أقيمت فى الجابون.

عام 2010 حقق الزمالك الفوز على المجمع البترولى الجزائرى بنتيجة 28-27 فى المباراة التى أقيمت فى بوركينا فاسو.

عام 2011 حقق الزمالك الفوز على النجم الرياضى التونسي بنتيجة 25-21 فى المباراة التى أقيمت فى الكاميرون.

عام 2012 حقق الزمالك الفوز على فاب الكاميرونى بنتيجة 32-18 فى المباراة التى أقيمت فى تونس .

2018 حقق الزمالك الفوز على الأهلي المصرى بنتيجه 21-20 فى المباراة التى أقيمت فى مصر.

2019 حقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 38-35 فى المباراة التى أقيمت فى المغرب .

2020 حقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجه 28-27 فى المباراة التى أقيمت فى مصر .

مباريات المركز الثانى للزمالك عام 2016 خسر الزمالك أمام الترجى التونسى بنتيجه 32-33 فى المباراة التى أقيمت فى المغرب .

عام 2017 خسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجه 23-29 فى المباراه التى أقيمت فى المغرب .

إحصائيات الزمالك شارك 9 مباريات، فاز بـ7 وتلقى هزيمة فى 2

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر 252 هدفاً وعليه 233 هدفا.



نتائج الأهلى بالبطولة نتائج الأهلى بالبطولة

أما الاهلى شارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد و توج بالمركز الثانى 5 مرات.

عام 2017 حقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 29-23 فى المباراة التى أقيمت فى المغرب.

عام 2013 خسر الأهلي أمام النجم الرياضى التونسى بنتيجة 25-28 فى المباراة التى أقيمت فى تونس.

عام 2014 خسر الأهلي أمام الترجى التونسى بنتيجة 20-21 فى المباراة التى أقيمت فى نيجيريا.

عام 2018 خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 20-21 فى المباراة التى أقيمت فى مصر.

عام 2019 خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجه 35-38 فى المباراة التى أقيمت فى المغرب.

عام 2020 خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجه 27-28 فى المباراة التى أقيمت فى مصر.

إحصائيات الأهلي شارك 6 مباريات فوز 1 وهزيمه 5

أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.