موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء يوم السبت، 7 مايو، على الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 14 مايو المقبل.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي، حيث فاز المارد الأحمر على الفريق المغربي 2-1 في القاهرة، وتعادل 1-1 في الدار البيضاء.

على الجانب الآخر، فجر وفاق سطيف مفاجأة مدوية، بالتأهل على حساب الترجي التونسي، بعدما تعادل معه في الجزائر، وفاز عليه بهدف نظيف في رادس.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

التكشيل

من المتوقع أن يدخل موسيمانى المباراة بالتشكيل التالى:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف أو ( بيرسي تاو).

القنوات الناقلة

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت بريميوم 3 والتي ستوفر تغطية خاصة للديربي العربي المنتظر وذلك بتواجد فقرات فنية تضم أبرز النجوم البارزين.

وتنقل قناة On Time Sports المباراة من خلال ترددها الأرضي، حيث أنها تقام على الأراضي المصرية، ولهذا يحق بثها على أحد التردادت الأرضية، وفقا للقوانين الدولية المنظمة للفيفا.