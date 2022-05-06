إصابات بالجملة.. وأزمة دفاعية في الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري

الشارقة - اميمة ياسر - تلوح في الأفق بوادر أزمة في خط دفاع الفريق الأول، قبل مواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها غدا السبت ، بسبب احتمالية غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة، والتي تعرض لها اللاعب خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

ويؤدي محمد عبد المنعم برنامجًا تأهيليًا خلال الفترة الحالية، ويغيب عن التدريبات الجماعية منذ مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتبدو فرص لحاق المدافع الدولي محمد عبد المنعم بمباراة وفاق سطيف الجزائري، صعبة للغاية بسبب حاجته للراحة وقت كافِ قبل العودة للتدريبات.

وتسرب القلق للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بسبب عدم وجود الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم في قلب الدفاع في المباراة الهامة أمام وفاق سطيف، مع غموض موقف محمد عبد المنعم، وعدم تعافي رامي ربيعة من إصابة العضلة الخلفية التي كانت تطارده.

كما يستمر غياب المغربي بدر بانون بسبب إصابته بمضاعفات فيروس كورونا وخضوعه لفترة راحة، ويغيب عن المباريات منذ يناير الماضي.

ويوجد محمود متولي ضمن دفاع الفريق، ولكن بيتسو موسيماني لا يعتمد عليه منذ عودته من الإصابة، وكان خارج قائمتي الفريق لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا الماضيتين في الدوري الممتاز.

موسيماني يجهز بديلي أيمن وياسر إبراهيم

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على تجهيز حمدي فتحي وكريم فؤاد للمشاركة في قلب الدفاع حالة إصابة أي من الثنائي أيمن وياسر إبراهيم خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري.



وقام المدير الفني بمنحهم بعض التعليمات الخاصة، كما خصص بعض التدريبات الخاصة لهم لمعرفة مهام مركز المساك قبل الموقعة المرتقبة، لتعويض الغيابات الموجودة داخل الفريق في قلب الدفاع.