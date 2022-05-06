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شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال آخرهم.. 3 مدربين بدرجة فلاسفة خارج القطبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحتاج مهنة التدريب لدراسات عديدة من أجل فهم طرق اللعب وتطبيقها على أرض الملعب، وعادة تجد معظم المدربين الناجحين فى الدوري المصري ينتمون للأهلى والزمالك، وعلى رأسهم حسن شحاتة، ولكن لكل قاعدة شواذ حيث هناك مدربون صنعوا اسمهم فى مهنة التدريب نسلط الضوء عليهم فى السطور التالية..
إيهاب جلال
ساهمت نجاحات إيهاب جلال السابقة فى ترجيح كفته لتدريب الفراعنة، حيث تولي جلال تدريب 11 فريقا خلال مسيرته التي انطلقت عام 2007 انتهاءً بمحطته مع بيراميدز.
حقق إيهاب جلال بصمة واضحة مع تليفونات بني سويف فى أول ظهور له بالدوري الممتاز، وكانت بدايته الحقيقية مع المقاصة الذى قاده لوصافة الدوري والمشاركة فى الكونفدرالية ودوري الأبطال، وحقق الفوز على الأهلي والزمالك، كما قادته حنكته التدريبية لقيادة الزمالك.
طلعت يوسف
يعد طلعت يوسف أحد أفضل مدربى مصر فى الأعوام العشرة الأخيرة وتولى فيها تدريب طلائع الجيش لموسمين متتاليين، ثم اتحاد الشرطة لـ3 مواسم قدم فيها عروضا قوية وتواجد فى المربع الذهبى للدورى، وتولى تدريب المصرى البورسعيدى فى صيف 2011 ولكنه استقال مطلع عام 2012، كان مرشحا لتدريب المنتخب الوطنى بعد رحيل حسن شحاتة فى يونيو 2011 ولكن المفاوضات لم تكتمل، وأخيرا منعته الظروف وإصابته بـ كورونا من استكمال مسيرته مع الإسماعيلى.
حقق طارق العشري نتائج قوية للغاية مع حرس الحدود وقاده لتحقيق بطولتين، واستمرت نجاحاته فى أكثر من تجربة ويقدم المدير الفنى لطلائع الجيش مستويات جيدة فى الفترة الحالية مع الفريق العسكرىِ واستطاع إحراج الأهلى بالتعادل معه سلبيا.