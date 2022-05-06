إيهاب جلال آخرهم.. 3 مدربين بدرجة فلاسفة خارج القطبين

القاهرة - سامية سيد - تحتاج مهنة التدريب لدراسات عديدة من أجل فهم طرق اللعب وتطبيقها على أرض الملعب، وعادة تجد معظم المدربين الناجحين فى الدوري المصري ينتمون للأهلى والزمالك، وعلى رأسهم حسن شحاتة، ولكن لكل قاعدة شواذ حيث هناك مدربون صنعوا اسمهم فى مهنة التدريب نسلط الضوء عليهم فى السطور التالية..

إيهاب جلال

ساهمت نجاحات إيهاب جلال السابقة فى ترجيح كفته لتدريب الفراعنة، حيث تولي جلال تدريب 11 فريقا خلال مسيرته التي انطلقت عام 2007 انتهاءً بمحطته مع بيراميدز.