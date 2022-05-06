القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة شقيقه وفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولا يمر المارد الأحمر بأفضل حالاته قبل خوض لقاء وفاق سطيف بعد تذبذب المستوى الفترة الأخيرة والنتائج السلبية على مستوى الدورى المصرى.

وواصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط فى مسابقة الدوري بتعادله مع سيراميكا بنتيجة 1-1 ، تقدم باسم مرسي فى الدقيقة 88 لصالح سيراميكا، بينما تعادل محمد مجدى أفشة للأهلي في الدقيقة 101 من ركلة جزاء، وتعثر الأهلي للجولة الثالثة على التوالى بعد خسارة أمام المصري وتعادل سلبي ضد طلائع الجيش.

موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى

ويواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء السبت باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

وتنقل قناة بى إن سبورت الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف، المقرر لها التاسعة مساء السبت باستاد الأهلى والسلام.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

5 مواجهات جمعت الأهلى مع وفاق سطيف

التقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.

مواجهات الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف النهائى

التقى الأهلى مع وفاق سطيف مرتين فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى قبل الصدام الثالث الشهر المقبل، كانت المرة الاولى في نسخة 1988، وفاز الوفاق في الجزائر بنتيجة (2-0)، ثم تغلب الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة ولكن الوفاق فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

بعد ذلك تقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة 2018 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة، ثم خسر في الجزائر بنتيجة 1-2 وتأهل للمباراة النهائية.