شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يطالب الجماهير بالابتعاد عن التعصب الكروى فى ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، جماهيره الوفية والعاشقة للكيان الالتزام بالروح الرياضية وإعلاء مبادئ التنافس الرياضي الشريف خلال مباراة ديربي القناة المنتظرة التى ستجمع الدراويش مع المصري البورسعيدي اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

كما دعا مجلس الإدارة جماهيره للابتعاد تمامًا عن التعصب الكروي أو الخروج عن النص والحفاظ على سلامة ممتلكات ملعب المباراة وضرورة التركيز فقط على تشجيع ومؤازرة لاعبي الفريق من أجل المساهمة فى إستعادة طريق الإنتصارات ولتجنب تعرض أي متجاوز للمسائلة القانونية فضلًا عن تكبد خزينة النادي غرامات وعقوبات مالية فى غنى عنها وتؤثر بالسلب على الفريق.

ويشدد مسئولو الإسماعيلي على أن أي خروج عن النص أو الروح الرياضية سيعرض أى مشجع للمسائلة أمام القانون وهو ما لا نتمنى حدوثه نظرًا لاحتياج الفريق لكل عشاقه داخل المدرجات.

وطالب مجلس الإدارة الجميع بالتحلي بالروح الرياضية، وخلق حالة من الدعم للاعبين ونبذ أي تعصب في إطار من التشجيع المثالي لضرب نموذجاً يحتذى به أمام الوسط الرياضي.