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شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. فريدة عصمت نجمة الطائرة السابقة: نجمى المفضل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى "بره الملعب" فريدة عصمت نجمة الكرة الطائرة بالزمالك السابقة.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش هوايات غير الرياضة.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الكشك والحمام.
من نجمك المفضل؟
أحمد زكى.
من مطربك المفضل؟
شيرين عيد الوهاب.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكوني أيه؟
عمرى ما أتمنيت أكون حاجة غير الرياضية.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لأ خالص.. بتجاهل المعاكسات.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
سعاد حسنى.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.