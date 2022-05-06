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بره الملعب.. فريدة عصمت نجمة الطائرة السابقة: نجمى المفضل أحمد زكى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى "بره الملعب" فريدة عصمت نجمة الكرة الطائرة بالزمالك السابقة.
81f38fde-715b-4ba6-b915-608c8e2db75a ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

معنديش هوايات غير الرياضة.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الكشك والحمام.

 

من نجمك المفضل؟

أحمد زكى.

 

من مطربك المفضل؟

شيرين عيد الوهاب.

 

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكوني أيه؟

عمرى ما أتمنيت أكون حاجة غير .

 

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ خالص.. بتجاهل المعاكسات.

 

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مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ 

سعاد حسنى.

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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