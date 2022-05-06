شكرا لقرائتكم خبر عن فريق رجال طائرة الأهلي يتدرب فى تونس على فترتين استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الاستعداد لمنافسات بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى تونس ويستعد لها الفريق بشكل مكثف. وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي على وضع برنامج إعداد مكثف للاعبين، حيث يتدرب الفريق على فترتين اليوم فى تونس فى إطار تجهيز الجميع بدنياً وخططياً بالشكل المناسب.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية فى «الجيم» صباح اليوم، فيما يخوض مرانا فنيا وخططيا عصر اليوم، وفقا لخطة الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وكانت بعثة فريق رجال طائرة الأهلي قد وصلت إلى تونس صباح الأربعاء، وعلى الفور بدأ الجهاز الفني في تنفيذ برنامج الإعداد من أجل تقديم أفضل أداء والظهور بشكل مميز لتحقيق اللقب.