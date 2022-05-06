شكرا لقرائتكم خبر عن وفد السفارة المصرية يستقبل بعثة رجال "يد" الأهلي فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمر فهمي، القائم بأعمال سفير مصر فى النيجر وطاقم السفارة، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، لدى وصولها مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي؛ استعدادا للمشاركة في بطولتى كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.

ووصلت بعثة الأهلي صباح اليوم، الجمعة، إلى النيجر استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام فريق الزمالك، الأحد المقبل؛ بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس الكؤوس.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويتواجد فريق رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق، الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏