شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس فى ذكرى رحيل صالح سليم: "قيمة صعب تكرارها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على إحياء ذكرى أسطورة الأهلى الراحل صالح سليم فى ذكرى رحيله العشرين. وقال يونس فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن صالح سليم قيمة أثرت الرياضة بكثير من المواقف، خاصة أنه أحد مؤسسى تطوير الرياضة المصرية والنادى الأهلى على وجه الخصوص.

وأشار يونس إلى أن صالح سليم سيظل أحد ملهمى الرياضة المصرية وصعب تكراره، موجها تحية مليئة بالحب والاحترام لكل أسرته.

ولد صالح سليم فى 11 سبتمبر عام 1930، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده الفريق الأول عام 1948، وظهر لأول مرة فى مباراة الأهلى أمام المصرى البورسعيدى بملعب الأهلى بالجزيرة، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم باكورة أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة 5 نوفمبر 1948 فى الأسبوع الثالث لأول مسابقة الدورى الممتاز، واستمر حتى موسم "1966-1967"، حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران يوم 11 نوفمبر 1966 بفاصل زمنى "18" عاما وستة أيام.

واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادى الأهلى 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادى الأهلى بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.