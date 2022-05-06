شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة فى حياة لاعب طائرة الطلائع قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن تسيطر على أسرة الكرة الطائرة بسبب وفاة أنس أبو الهاشم لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش، الذى وافته المنية صباح اليوم. ويسرد صديقه رشاد شبل، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، كواليس الساعات الأخيرة قبل وفاته قائلا، "إنها وفاة طبيعية جدا قدر إلهى"، مشيرا إلى أن اللاعب لم يعان من أى أمراض، وأنه توجه للمنزل وتوفى على سريره دون أى أسباب مرضية.

ويتم تشييع جنازة أنس أبو الهاشم لاعب طلائع الجيش عقب صلاة العصر فى فاقوس بالشرقية.

وحرص عدد من اللاعبين على نعى زميلهم عبر فيس بوك، منهم رشاد شبل لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى للزمالك وزميله سابقا بالطيران و محمد خطاب لاعب الزمالك السابق و عبد الله عبد السلام لاعب الأهلى.