الامارات | المدرب أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عقده مع أرسنال حتى العام 2025، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم. وتولى صاحب الـ40 عامًا الإشراف على الفريق اللندني في ديسمبر 2019، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري الذي أقيل بسبب تردي النتائج.

ويطمح أرتيتا لإعادة أرسنال الى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب خمسة مواسم، إذ يحتل الفريق المركز الرابع قبل أربع مباريات من نهاية الموسم. ويبتعد أرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام الخامس ولديهما مباراة مؤجلة بينهما الخميس المقبل، ويستقبل الاحد فريق ليدز يونايتد الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري الممتاز، قبل أن يحل على نيوكاسل ويختتم موسمه على أرضه ضد ايفرتون الذي دافع عن ألوانه أرتيتا عندما كان لاعبًا.

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