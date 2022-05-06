الامارات | 10 مشاهد لافتة في موسم استثنائي لـ «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد لافتة في موسم استثنائي لـ «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت منافسات الموسم الرياضي لدوري الدرجة الأولى 2021-2022، 10 مشاهد لم تشهد ملاعب الهواة الكثير منها في المواسم الماضية، ما يعكس النقلة النوعية والتطور الذي تشهده البطولة، ويأتي في الواجهة بروز أندية جديدة نجحت في تحقيق الإضافة الفنية واللمسة التنافسية منها فريقا البطائح المتأهل والعربي الصاعد بقوة، فضلاً عن دبا الحصن والحمرية، كما كشفت منافسات البطولة عن حاجة أندية الهواة لبطولة مضافة لزيادة مستوى المنافسة، بجانب تفوق لاعبين تمكنوا من تحقيق أرقام مميزة، كما خرجت البطولة بشكل مميز، ما يرشح الموسم الماضي لأن يكون الموسم الأقوى خلال السنوات الماضية.

للإطلاع على الـ 10 مشاهد، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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