الامارات | بفكرة عربية.. مونديال "السكوتر الكهربائي" يبصر النور من لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن بفكرة عربية.. مونديال "السكوتر الكهربائي" يبصر النور من لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت فكرة عربية طرحها معلق "الفورمولا1" اللبناني خليل بشير، ومواطنه رجل الأعمال هراغ سركسيان إلى واقع ملموس، بولادة بطولة العالم لسباقات الـ "سكوتر الكهربائي" التي ستطل يومي 13 و14 مايو الجاري في أولى سباقاتها من العاصمة البريطانية لندن.

وحازت الفكرة العربية على اهتمام اسمان معروفان في عالم رياضة سباقات الفئة الأولى سابقاً، هما السائق السابق ورئيس جمعية سائقي الجائزة الكبرى النمساوي إليكس فورز، وبطل العالم لسباقات الفورمولا إي الكهربائية البرازيلي لوكاس دي غراسي، في تبني فكرة البطولة الجديدة التي تحمل اهدافاً مختلفة على رأسها تعزيز الاستدامة في المدن العالمية، والترويج لمكاسب التكلفة القليلة والسهولة والراحة لوسيلة التنقل لمسافات قصيرة في عالم التنقل الكهربائي السريع التطور.

وتجوب البطولة مواقع تعتبر من العلامات الفارقة في قلب مدن أوروبية مختلفة إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ تتبع جولة لندن الافتتاحية، بالتوجه إلى مدينة نيون السويسرية يومي 27 و29 مايو المقبل، قبل أن تنتقل في جولتها الثالثة إلى فرنسا يومي 17 و18 يونيو، ومن ثم إيطاليا يومي 15 و16 يوليو من هذا العام، وإسبانيا يومي 16 و17 سبتمبر، ويسدل الستار عن جولات الموسم في أمريكا يوم 6 أكتوبر.

وعلق المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في بطولة "إي سكوتر" اللبناني خليل بشير قائلاً، إن: "رؤية النمو المحتمل لوسائل التنقل للمسافات القصيرة، الانتشار الواسع لدراجات السكوتر الكهربائي، كان وراء بزوغ فكرة ورؤية إطلاق بطولة "إي سكوتر" الكهربائية".

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