شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد المران الأول لـ«رجال يد الأهلي» فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى النيجر صباح اليوم، الجمعة؛ استعداداً لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقى وكأس الكؤوس. وحدد الجهاز الفني بقيادة الإسباني دانيال جوردو موعد المران الأول لـ«رجال يد الأهلي» فى النيجر فى الثامنة مساءً بتوقيت النيجر «التاسعة بتوقيت القاهرة».

وكان «رجال يد الأهلي» قد دخل معسكرا مغلقا في المغرب لمدة أسبوع قبل السفر للنيجر، وخاض مباراة ودية أمام فريق منتدى درب السلطان المغربي وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 34-32.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويتواجد فريق رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق، الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏