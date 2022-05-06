شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال يد الأهلي تصل النيجر للمشاركة فى بطولتي السوبر الأفريقي والكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إلى النيجر صباح اليوم، الجمعة؛ استعداداً لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقى وكأس الكؤوس التى تقام خلال شهر مايو الجارى.

وكانت بعثة رجال يد الأهلي قد غادرت مطار محمد الخامس بالمغرب، فى التاسعة بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، مساء أمس الخميس، متوجهة إلى النيجر للمشاركة في البطولتين.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويتواجد فريق رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق، الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏