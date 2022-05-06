شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الأهلى ووفاق سطيف فى الدورى المحلى قبل الصدام الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو الجارى.

ترتيب وفاق سطيف فى الدوري الجزائرى

ويحتل وفاق سطيف المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الجزائرى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 15.

واستطاع وفاق سطيف تحقيق نتيجة كبيرة على أولمبي المدية 4-1، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الجزائري، في آخر بروفة قبل لقاء الأهلي المرتقب.

ترتيب الأهلى فى الدوري المصرى

يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 فى مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.