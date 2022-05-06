شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أنس أبو هاشم لاعب طائرة الطلائع بعد صلاة العصر فى فاقوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رشاد شبل، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، أن صلاة الجنازة على زميله فى الملاعب أنس أبو هاشم لاعب طلائع الجيش عقب صلاة العصر فى فاقوس بالشرقية.

وقال شبل فى تصريح خاص لـ الخليج 365، إن عائلته الآن بصدد إنهاء إجراءات المستشفى للتوجه إلى الشرقيه لإجراء مراسم الدفن.

وتوفى أنس أبو هاشم لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش صباح اليوم الجمعة، وسط حزن يخيم على أسرة اللعبة على السوشيال ميديا.

وحرص عدد من اللاعبين على نعى زميلهم عبر فيس بوك أمثال رشاد شبل لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى للزمالك و زميله سابقا بالطيران ومحمد خطاب لاعب الزمالك السابق و عبد الله عبد السلام لاعب الأهلى.

وجاءت وفاة أنس بمثابة صدمة لكل ذويه و محبيه خاصة أنه لم يعان من أى أمراض.