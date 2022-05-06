شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قمة السوبر الأفريقى لليد والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين الأهلى والزمالك المحدد لها بعد غد الأحد فى السوبر الأفريقى بالنيجر.

قمة السوبر الأفريقى 9 مساءً على أون تايم سبورتس تقام مباراة السوبر الأفريقى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تذاع على أون تايم سبورتس.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، مسبقا، إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى والزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد انسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان قد تم الإعلان من قبل عن انسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.