شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات الأهلى الدفاعية على مائدة موسيمانى فى آخر مران قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على علاج الأزمات الدفاعية التى يعانى منها فريقه فى المران الأخير الذى يقام الليلة استعداداً لمباراته أمام وفاق سطيف غدا، السبت، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى أحد الفنادق للمبيت بها ضمن معسكره المغلق الممتد من أمس الخميس.

موسيماني يعكف على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الدفاع من خلال الاجتماع معهم وشرح الأخطاء التى يقعون فيها وتحذيرهم من تكرارها، ومشاهدة فيديوهات سابقة لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ويلجأ موسيماني لتضييق المساحات ولعب دفاع متقدم للحد من خطورة بطل الجزائر والتضييق علي لاعبيه لعدم ترك مساحات أمامهم في اختراق دفاعات الأهلي أو من خلال تغيير طريقة اللعب والعودة إلى طريقة 3 / 4 / 3.

ويسعى موسيمانى لإيجاد لحل للازمة الدفاعية إذ اهتزت شباك المارد الأحمر للمباراة الثامنة في الموسم الجاري من دوري أبطال أفريقيا، من أصل 10 مباريات خاضها حامل اللقب.

واستقبلت شباك الأهلي هدفًا على الأقل في 8 مباريات، بينما حافظ الفريق على نظافة شباكه في مباراتين فقط، أمام الهلال السوداني ذهابا وإيابا في دور المجموعات.

ويبحث موسيماني عن إيجاد حل لهذه الأزمة، إذ من الضروري أن يخرج الأهلي بشباك نظيفة إذا أراد التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي.