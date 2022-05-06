شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مؤجلات الجولة 14 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم، الجمعة، مباراتان فى إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى، فيما يحل بيراميدز ضيفاً على سموحة.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022، بعدما سجل هدفه الحادى عشر هذا الموسم فى الوقت القاتل من عمر مباراة فريقه أمام إيسترن كومبانى والتى انتهت بفوز الزمالك 2-1.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

بيراميدز - 32 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة.