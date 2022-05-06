شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل موقعة وفاق سطيف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جانباً من مران الليلة للتدريب على ركلات الجزاء استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

ويسعى جهاز الأهلى لإيجاد حل لأزمة إهدار ركلات الجزاء، بعدما كشفت مباراتا المارد الأحمر ضد الرجاء عن مشكلة لدى الفريق الأحمر فى تسديد ركلات الجزاء، حيث أهدر حامل اللقب ركلة جزاء فى كل مباراة، الأولى عن طريق عمرو السولية، والثانية للمتخصص الأول على معلول.

وكان تسجيل ركلتي الجزاء، أو إحداهما على الأقل، كفيلا بتأهل سهل للأهلي على حساب الرجاء، بدلا من المعاناة التي عاشها لاعبو الفريق وكادت تكلفه الخروج فى الدقائق الأخيرة.

ويسعى موسيماني لتكثيف الجرعات التدريبية على الركلات من علامة الجزاء، إذ سيواجه الأهلي مواقف مماثلة في الأدوار المقبلة من البطولة، سواء خلال سير المباراة، أو حتى حال الوصول إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء، إذ ستكون وقتها مهارة تسديد الركلات حاسمة في التتويج.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى أحد الفنادق للمبيت بها ضمن معسكره المغلق الممتد من أمس الخميس.

ويستغل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المران الختامي لوضع خطة مباراة وفاق سطيف وكذلك وضع الرتوش الأخيرة على التشكيل الذي سيخوض المباراة في ضوء المعطيات المتاحة من اللاعبين العائدين من الإصابات أو اللاعبين الذين لم يتحدد موقفهم من المشاركة في لقاء الغد وقد يتم حسمه بشكل نهائي اليوم الجمعة.

وحفظ موسيماني لاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد بخلاف تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ومعاناة الفريق الأحمر من العقم التهديفي، لاسيما لاعبي الخط الأمامي الذين يغيبون عن تسجيل الأهداف منذ فترة طويلة.