شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس: صرخات أسامة عرابي بحمام السباحة بسبب "ثعبان" رضا عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يتذكر كثير من لاعبي الأهلي المقالب التى كان يقوم بها رضا عبد العال نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق داخل الفريق، والتى شعر معها بعض لاعبي الفريق بالرعب نتيجة قوتها وإثارتها.

وأكد أسامة عرابى، لاعب الأهلى السابق، أنه لا يمكن أن ينسى "مقلب" رضا عبد العال فيه قائلا، "رضا عبد العال كان "مُتخصص مقالب".. مش هقدر أنسى مقالبه اللى كانت بترعبني فى معسكرات ورحلات الأهلي الخارجية والداخلية".

وروى أسامة عرابى أحد المواقف المُثيرة مع رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية سابقة قائلا، "كنا فى "مغطس مياه".. ووجدت لاعبى الفريق ينسحبون واحداً تلو الآخر من المغطس ولم يتبق أى لاعب معى، ونظرت حولى فوجدت ثعباناً فصرخت بأعلى صوتى بعدما علمت أن رضا عبد العال وضع الثعبان فى المياه".

وأضاف عرابي، "رضا عبد العال لم يكتف بوضع الثعبان فى المياه، بل قام بسحب السلم الذى كان موجوداً فى المغطس حتى لا أستطيع الخروج فزادت حالة الرعب لديّ".

وتابع أسامة عرابى، "هذا موقف لا يمكن أن أنساه بعدما تعالت صرخاتي وسط ضحك رضا عبد العال وبعض لاعبي الأهلي".