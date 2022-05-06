شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس: صرخات أسامة عرابي بحمام السباحة بسبب "ثعبان" رضا عبد العال والان مع تفاصيل الخبر
يتذكر كثير من لاعبي الأهلي المقالب التى كان يقوم بها رضا عبد العال نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق داخل الفريق، والتى شعر معها بعض لاعبي الفريق بالرعب نتيجة قوتها وإثارتها.
وأكد أسامة عرابى، لاعب الأهلى السابق، أنه لا يمكن أن ينسى "مقلب" رضا عبد العال فيه قائلا، "رضا عبد العال كان "مُتخصص مقالب".. مش هقدر أنسى مقالبه اللى كانت بترعبني فى معسكرات ورحلات الأهلي الخارجية والداخلية".
وروى أسامة عرابى أحد المواقف المُثيرة مع رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية سابقة قائلا، "كنا فى "مغطس مياه".. ووجدت لاعبى الفريق ينسحبون واحداً تلو الآخر من المغطس ولم يتبق أى لاعب معى، ونظرت حولى فوجدت ثعباناً فصرخت بأعلى صوتى بعدما علمت أن رضا عبد العال وضع الثعبان فى المياه".
وأضاف عرابي، "رضا عبد العال لم يكتف بوضع الثعبان فى المياه، بل قام بسحب السلم الذى كان موجوداً فى المغطس حتى لا أستطيع الخروج فزادت حالة الرعب لديّ".
وتابع أسامة عرابى، "هذا موقف لا يمكن أن أنساه بعدما تعالت صرخاتي وسط ضحك رضا عبد العال وبعض لاعبي الأهلي".