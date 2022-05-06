آينتراخت يُجدد تفوقه على وست هام ويبلغ نهائي "يوروبا ليغ"

بلغ آينتراخت فرانكفورت المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الخميس، إثر فوزه على ضيفه وست هام الإنجليزي بهدفٍ دون رد في إياب دور نصف النهائي.



وسيطر آينتراخت على مجريات اللعب منذ البداية خصوصا بعد طرد آرون كريسويل بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 19، وإكمال وست هام اللقاء بعشرة لاعبين.



ونجح آينتراخت في استغلال النقص العددي في صفوف خصمه سريعا وسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 26 عن طريق الكولومبي رافائيل بورو.



وجاء انتصار آينتراخت ليؤكد تفوق الفريق الألماني مرة أخرى بعد فوزه في الذهاب بهدفين لواحد في العاصمة الإنجليزية لندن.​​​​​​​



ويواجه آينتراخت في النهائي فريق غلاسكو رينجرز الأسكتلندي المتأهل على حساب لايبزيغ الألماني، وذلك يوم 14 من أيار/مايو الحالي.

الأناضول

