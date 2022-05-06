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أشقاء فرقتهم ألوان الأندية فى القطبين.. أشهرهم الأخوان توفيق وعلاء

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القاهرة - سامية سيد - تمتلى دفاتر الكرة المصرية بالعديد من المفارقات المثيرة، وأبرزها فكرة تواجد شقيقين يلعبان فى فريقين مختلفين، لا سيما أن يكون هذان الفريقان هما الأهلي والزمالك باعتبارهما الأكثر شعبية فى مصر والوطن العربي.

 

نستعرض فى هذا التقرير أبرز الأشقاء الذين لعبوا للقطبين ضد بعضهما فى التقرير التالي:


صالح وعبد الله جمعة

صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى السابق سبق ولعب ضد شقيقه الأصغر عبد الله جمعة لاعب الزمالك الحالى والمصرى السابق، ولعب صالح جمعة ضد شقيقه الأصغر أكثر من مرة، كان آخرها مواجهة الأهلى والمصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 قبل انتقال صالح لنادي سيراميكا وبينما شقيقه مازال بالزمالك.

 

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أكرم وأحمد توفيق

يشارك الثنائي أحمد توفيق وأكرم توفيق فى أندية مختلفة ويواجهان بعضهما بشكل متكرر فى المواجهات المباشرة بين الأهلى والزمالك، لكن لن تشهد القمة المرتقبة بين الفريقين فى 19 يونيو المقبل هذه الثنائية بسبب إصابة أكرم توفيق بالصليبي.

 

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محمود وأحمد علاء

لعب أحمد علاء مع الأهلي بينما يلعب محمود علاء مدافعا عن ألوان نادى الزمالك، ويعتبر هذا الثنائي متشابها بشكل كبير حيث يلعبان في نفس المركز.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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