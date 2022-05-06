شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء فرقتهم ألوان الأندية فى القطبين.. أشهرهم الأخوان توفيق وعلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلى دفاتر الكرة المصرية بالعديد من المفارقات المثيرة، وأبرزها فكرة تواجد شقيقين يلعبان فى فريقين مختلفين، لا سيما أن يكون هذان الفريقان هما الأهلي والزمالك باعتبارهما الأكثر شعبية فى مصر والوطن العربي.

نستعرض فى هذا التقرير أبرز الأشقاء الذين لعبوا للقطبين ضد بعضهما فى التقرير التالي:





صالح وعبد الله جمعة

صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى السابق سبق ولعب ضد شقيقه الأصغر عبد الله جمعة لاعب الزمالك الحالى والمصرى السابق، ولعب صالح جمعة ضد شقيقه الأصغر أكثر من مرة، كان آخرها مواجهة الأهلى والمصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 قبل انتقال صالح لنادي سيراميكا وبينما شقيقه مازال بالزمالك.





أكرم وأحمد توفيق

يشارك الثنائي أحمد توفيق وأكرم توفيق فى أندية مختلفة ويواجهان بعضهما بشكل متكرر فى المواجهات المباشرة بين الأهلى والزمالك، لكن لن تشهد القمة المرتقبة بين الفريقين فى 19 يونيو المقبل هذه الثنائية بسبب إصابة أكرم توفيق بالصليبي.