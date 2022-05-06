شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز قبل مؤجلات الجولة 14 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم، الجمعة، مباراتان فى إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى، فيما يحل بيراميدز ضيفاً على سموحة.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022 الزمالك - 41 نقطة من 17 مباراة الأهلي - 33 نقطة من 14 مباراة بيراميدز - 32 نقطة من 15 مباراة فيوتشر - 28 نقطة من 16 مباراة سموحة - 27 نقطة من 16 مباراة

الأهلى يتعثر للجولة الثالثة على التوالى تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.