شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: مساندة الجماهير بداية تصحيح مسار الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسني عبدربه، مدير الكرة بالإسماعيلي، بضرورة تقديم الدعم والمساندة من جميع أعضاء المنظومة الرياضية فى تلك الفترة العصيبة، مؤكدا ضرورة نشر الإيجابيات والصورة المضيئة عن الفريق فى الوقت الراهن.

وقال حسنى عبد ربه، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الفترة الحالية لا تحتمل على الإطلاق نشر سلبيات أو أشياء أخرى من هذا الأمر تسهم بشكل كبير فى تشتيت ذهن اللاعبين عن تحقيق الهدف الأهم والأسمى حاليا، وهو الخروج من سلسلة التعثرات التى يعانى منها الفريق منذ عدة مواسم وليس هذا الموسم فحسب".

وأضاف أفضل لاعب بأفريقيا عام 2008، "نحتاج فى الوقت الحالي لتكاتف الجهود وإعلاء مصلحة الكيان من أجل عبور تلك الفترة الصعبة فى أسرع وقت وإعادة البسمة للجماهير التى أعلم جيدًا مدى شغفها وحبها للفريق ".

وتابع قائد الدراويش ونجم منتخب مصر الأسبق، "استمرار مؤازرة ودعم الجماهير للاعبين هي الأهم من أجل بث الروح والحماس والإصرار للاعبين فى الملعب وهو ما سيترتب عليه العودة لتحقيق الإنتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول المسابقة وتقدم نتائج جيدة ببطولة كأس مصر ".

واختتم قيصر مصر تصريحاته قائلا، "مع الدور الكبير الذى سيقدمه الجهاز الفني الجديد يظل دور الجماهير بمثابة مفعول السحر لدي اللاعبين وأعرف جيدًا أن الجماهير ستواصل دعمها للاعبين وأعضاء الفريق للخروج من سلسلة النتائج السلبية وبدء عودة الفريق لمساره الصحيح ".