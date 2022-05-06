تصريحات «جديدة» لرئيس وفاق سطيف بشأن لقاء الأهلي في القاهرة بدوري أبطال أفريقيا



الشارقة - اميمة ياسر - أكد كمال لافي رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، أن هدف فريقه هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الأهلي بالقاهرة؛ لتسهل مهمته في مواجهة الإياب ومن ثم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل وفاق سطيف ضيفًا على النادي الأهلي، السبت المقبل، بستاد السلام، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال لافي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: «هدفنا الأكبر هو العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة تساعدنا على التأهل لأغلى منافسة قارية وتشريف الكرة الجزائرية».

المنافسة على كل البطولات

وأضاف: «رغم أن ظروف الاستعداد لهذه المباراة لم تكن على ما يرام بسبب عطلة عيد الفطر لكن هذا لن يؤثر على هدف الوفاق الأسمى في المنافسة على كل البطولات التي يخوضها».

تدريبات وفاق سطيف

ووصلت بعثة فريق وفاق سطيف إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري بطال أفريقيا السبت المقبل.

قائمة وفاق سطيف لمواجهة الأهلي

وجاءت قائمة وفاق سطيف لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خذايرية - زكريا بوحلفاية - إدريس بوضياف.

الدفاع: عبد الحق دباري - هواري فرحاني - بلقاسم براهيمي - محمد خطير زيتي - هشام بلقروي - عبد الكريم نمديل - حسيني لعريبي - إبراهيم حشود.

الوسط: أمير قراوي - أحمد كندوسي - عبد القادر بوطيش - إبراهيم فرحي بن حليمة - أكرم جحنيط -عبد المؤمن جابو.

الهجوم: إبراهيم بدبوس - عبد الرحيم دغموم - زبير مطراني - رياض بن عياد - منصف بكرار.

وتقام مباراة الإياب بين وفاق سطيف والأهلي، على ملعب 5 جويلية، 14 مايو الجاري.

وتأهل وفاق سطيف إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي في ربع النهائي.