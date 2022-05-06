شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إبراهيم نور الدين على خطى عصام عبد الفتاح بعد رئاسة جمعية الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إبراهيم نور الدين من الحكام الذين سطع اسمهم في عالم التحكيم المصري، وتدرج في الدرجات التحكيمية حتى تقلد الشارة الدولية وإدارة مباريات قارية ينظمها الكاف، وبات من الحكام القلائل الذين يسند لهم إدارة المباريات الهامة والحساسة في مسابقة الدوري الممتاز والبطولات المحلية بشكل عام.

إبراهيم نور الدين فجر مفاجأة خلال الفترة الأخيرة بعد تولى رئاسة جمعية حكام منطقة القاهرة والتى تهتم بمساندة الحكام القدامى والحاليين، ونظمت دورة رمضانية كبرى شارك فيها عدد ضخم من الحكام، وتم تكريم رموز الحكام جمال الغندور وسمير عثمان وأيمن دجيش وفهيم عمر، ليكرر نور الدين سيناريو عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالى عندما أعلن اعتزاله وتولى رئاسة جمعية الحكام فى أولى خطواته الإدارية بمنظومة التحكيم.

أدار إبراهيم نور الدين العديد من المباريات المهمة، وأبرزها لقاء القمة المصرية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ونجح في الخروج بها إلى بر الأمان، ليصبح أحد حكام النخبة في الكرة المصرية.



نور الدين يكرم الغندور

لعب إبراهيم نور الدين في صفوف نادي السكة الحديد، كما تولى منصب مدير الكرة للنادي العريق، قبل أن يتفرغ للتحكيم بشكل نهائي.

يعتبر إبراهيم نور الدين شخصية مثيرة للجدل بسبب قراراته التحكيمية في بعض المباريات التي لم تنال رضا الخبراء وجماهير الكرة المصرية. كما يتولى نور الدين منصب رئيس جمعية حكام القاهرة وفي نفس الوقت يستمر في إدارة المباريات.

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