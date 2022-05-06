شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرسم سيناريو عبور وفاق سطيف مع لاعبي الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى أحد الفنادق للمبيت بها ضمن معسكره المغلق الممتد من أمس الخميس.

ويستغل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المران الختامي لوضع خطة مباراة وفاق سطيف وكذلك وضع الرتوش الأخيرة على التشكيل الذي سيخوض المباراة في ضوء المعطيات المتاحة من اللاعبين العائدين من الإصابات أو اللاعبين الذين لم يتحدد موقفهم من المشاركة في لقاء الغد وقد يتم حسمه بشكل نهائي اليوم الجمعة.

وحفظ موسيماني لاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد بخلاف تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ومعاناة الفريق الأحمر من العقم التهديفي، لاسيما لاعبي الخط الأمامي الذين يغيبون عن تسجيل الأهداف منذ فترة طويلة.