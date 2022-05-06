شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم أهلاوية تألقوا فى المستطيل الأخضر وبرعوا فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من نجوم الأهلي السابقين لم يكونوا بارعين في ترويض منافسيهم داخل المستطيل الأخضر فقط، ولكن منهم من انتقل لإمتاع جمهوره عبر الشاشة الصغيرة، بعدما تألقوا في التمثيل سواء الأعمال السينمائية أو التلفزيونية، وحققوا بصمات في عالم الفن بعد بصمته في الملاعب المصرية.

هناك أكثر من لاعب تألقوا في الأعمال الفنية ومنهم من حقق أعمال ناجحة واستمر في التمثيل ومنهم من اعتزل الفن واكتفى بالأعمال التي شارك فيها، ولعل أبرزهم الأسطورة والرئيسي التاريخي للأهلي صالح سليم.

صالح سليم

شارك الراحل صالح سليم في أكثر من عمل فني خلال ظهوره في السينما الصغير، وصلت إلى 3 أفلام وهي (السبع بنات) و(الشموع السوداء)، و(الباب المفتوح)، قبل أن يعتزل التمثيل ويتجه للعمل الإداري بالأهلي.

عادل هيكل

شارك الراحل عادل هيكل حارس مرمى الأهلي السابق في العديد من الأعمال الفنية حيث بدأ هيكل أولى تجاربه في عالم التمثيل بفيلم «إشاعه حب »، ولعب في الأول دور صغير وهو فيلم «مذكرات تلميذة» مع أحمد رمزي، وفيلم «حديث المدينة» مع كثر من لقاء قمة سميرة أحمد وشويكار.

شريف عبد المنعم

شارك شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق في العديد من الأفلام مثل فيلم (عودة الهارب)، وفيلم (إمبراطورية الشر)، كما ظهر كضيف شرف في دور مجند إسرائيلي في فيلم (فتاة من إسرائيل) لخالد النبوي وحنان ترك، و أيضًا فيلم (بركان الغضب) عام 2002 بمشاركة تامر هجرس وجيهان قمري وأحمد فؤاد سليم.

أحمد صلاح حسني

شارك أحمد صلاح حسني في عدد من الأعمال التليفزيونية، منها: (شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، كلام على ورق، كوفيد 25، انا عشقت، الوان الطيف، حواري بوخارست، الصعلوك، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت حكاياتعدلي علام، نصيبي وقمستك، حكاسايات بنات، ابواب الشك، بيت السلايف، كلبش 2، لآخر نفس، حكايتي، ختم النمر، الفتوة) وعلى مستوى الأعمال السينمائية شارك في أفلام الممر والخلية وخط الموت و، كما اتجه للتلحين الموسيقي، حيث لحن عدد من أغنيات كبار نجوم الغناء، وأبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي.

إكرامي

شارك إكرامي الشحات في العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته الكروية، مثل (رجل فقد عقله، يارب ولدا، حنا بتوع الإسعاف، مرسي فوق مرسي تحت)، قبل أن يعتزل الفن والكرة ويتجه إلى التدريب.